Видео с двухлетней девочкой, ворующей попкорн у принца Гарри, взорвало Сеть

В Избранное

Лондон, 29 сентября. В Интернете появилось видео, на котором можно увидеть двухлетнюю девочку, ворующую попкорн у британского принца Гарри. Как стало известно, сам случай произошел в Канаде на международном спортивном состязании для военных-инвалидов под названием Invictus Games («Игры непобедимых»).

Как видно на кадрах, девочка, сидящая на коленях матери, таскает попкорн принца, пока тот увлеченно разговаривает с соседом. Принц сначала не замечает это, а далее в шутку прячет кулек.

Напомним, ранее британский принц показал «козу», позируя рядом с женой Дональда Трампа Меланьей.