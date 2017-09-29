Илон Маск рассказал, когда SpaceX начнет колонизацию Марса

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Вашингтон, 29 сентября. Американская компания SpaceX планирует начать программу колонизации Марса в 2022 году и выполнить полеты с астронавтами в 2024 году. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск.

Маск уточнил, что для колонизации Марса создадут новую ракету-носитель BFR высотой 106 метров и с полезной нагрузкой до 150 тонн. Ожидается, что ее строительство начнется через 6-9 месяцев. Ракету можно будет использовать повторно, передает Газета.Ру.

«В 2022 году предполагаем выполнить два полета к Марсу грузовиков, а в 2024 году будут выполнены уже четыре полета — двух грузовых кораблей и двух кораблей с астронавтами», — сказал он на Международном астронавтическом конгрессе.

По его словам, главной задачей первых людей на Марсе будет поиск воды и подготовка инфраструктуры для колонизации планеты.