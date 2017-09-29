Задержанный в Крыму шпион признался в работе на спецслужбы Украины

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Симферополь, 29 сентября. ФСБ задержала в Симферополе российских граждан Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, подозреваемых в сборе и передаче украинским спецслужбам сведений о Черноморском флоте, составляющих гостайну. Военнослужащий Долгополов уже дал признательные показания.

О задержании двух граждан РФ по подозрению в шпионаже сообщила сегодня пресс-служба Федеральной службы безопасности. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена».

Как следует из опубликованного ведомством видео, Долгополов на допросе признался в передаче секретных сведений спецслужбам Украины. «В связи с тем, что я передавал секретную информацию в главное управления разведки Министерства обороны Украины», — так он ответил на вопрос о причине задержания.