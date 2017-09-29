МИД РФ констатировал несостоятельность Вашингтона в борьбе с ИГИЛ

В Избранное

Москва, 29 сентября. В российском внешнеполитическом ведомстве констатируют несостоятельность Вашингтона в борьбе с ИГИЛ1 (террористическая группировка «Исламское государство»2 запрещена в РФ), позицию МИД РФ выразил замглавы министерства Олег Сыромолотов, который курирует антитеррористическое сотрудничество.

Российские дипведомство указывает Вашингтону на несостоятельность стратегии против ИГИЛ, сказал высокопоставленный дипломат Олег Сыромолотов. Он напомнил о событиях, когда авиация антитеррористической коалиции по главе с США в течение нескольких часов наносила удары по позициям правительственных сил под Дейр-эз-Зором, тем самым обеспечив успешные действия боевиков, которые прорвали оборону сирийской армии, пишет РИА Новости.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.