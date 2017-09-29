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Проект бюджета РФ на три года внесен в Госдуму – Володин
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    Проект бюджета РФ на три года внесен в Госдуму – Володин

    10:36  29 Сентября 2017
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    Проект бюджета РФ на три года внесен в Госдуму – Володин

    Москва, 29 сентября. Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

    Как заявил на пленарном заседании Госдумы спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, при обсуждении закона депутатам «очень важен разговор и с министром финансов РФ и заместителем правительства РФ по вопросу межбюджетных отношений».

    Напомним, накануне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что проект бюджета в последний раз вносится на рассмотрение в Думу в бумажной форме. В следующем году главный финансовый документ страны будет представлен уже на электронном носителе.

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    Автор: Алексей Громов
    #бюджет #дума
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