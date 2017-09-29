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ИГ и другие террористы в Сирии все еще получают помощь извне — МИД РФ
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    ИГ и другие террористы в Сирии все еще получают помощь извне — МИД РФ

    10:41  29 Сентября 2017
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    ИГ и другие террористы в Сирии все еще получают помощь извне — МИД РФ

    Москва, 29 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»3 и другие группировки боевиков продолжают получать внешнюю финансовую и техническую помощь, несмотря на усилия ООН.

    «Безусловно, самая насущная в этом плане задача мирового сообщества сегодня — покончить с ИГИЛ1 и другими признанными ООН террористическими организациями, включая ту же «Джебхат ан-Нусру»4 (деятельность запрещена в России), — цитирует слова дипломата агентство РИА Новости.

    Однако власти продолжают наблюдать внешнюю финансовую и материально-техническую подпитку террористов ИГ2, а также и других группировок.

    По словам Сыромолотова, боевики продолжают получать оружие, боеприпасы, амуницию, военную технику, «не говоря уже о политическом прикрытии, использовании проблематики антитеррора для реализации политических и геополитических целей».

    Ранее сообщалось, что режим прекращения огня и правила зон деэскалации в Сирии не касаются запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» и «Ан-Нусры», борьбу с ними будут продолжать. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #мид рф
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