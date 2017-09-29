ИГ и другие террористы в Сирии все еще получают помощь извне — МИД РФ
Москва, 29 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»3 и другие группировки боевиков продолжают получать внешнюю финансовую и техническую помощь, несмотря на усилия ООН.
«Безусловно, самая насущная в этом плане задача мирового сообщества сегодня — покончить с ИГИЛ1 и другими признанными ООН террористическими организациями, включая ту же «Джебхат ан-Нусру»4 (деятельность запрещена в России), — цитирует слова дипломата агентство РИА Новости.
Однако власти продолжают наблюдать внешнюю финансовую и материально-техническую подпитку террористов ИГ2, а также и других группировок.
По словам Сыромолотова, боевики продолжают получать оружие, боеприпасы, амуницию, военную технику, «не говоря уже о политическом прикрытии, использовании проблематики антитеррора для реализации политических и геополитических целей».
Ранее сообщалось, что режим прекращения огня и правила зон деэскалации в Сирии не касаются запрещенных в РФ террористических группировок «Исламское государство» и «Ан-Нусры», борьбу с ними будут продолжать.
1 Организация запрещена на территории РФ.
2 Организация запрещена на территории РФ.
3 Организация запрещена на территории РФ.
4 Организация запрещена на территории РФ.