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Весь мир
Ирак: суннитские лидеры выступили в поддержку независимости Курдистана
Весь мир
Курды продолжают оказывать помощь беженцам из Ирака
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    Курды продолжают оказывать помощь беженцам из Ирака

    10:44  29 Сентября 2017
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    Курды продолжают оказывать помощь беженцам из Ирака

    Эрбиль, 29 сентября. Власти Курдистана продолжают оказывать поддержку иракским беженцам после санкций со стороны Багдада.

    Иммиграционная служба Курдистана доставила гуманитарную помощь для 12 тысяч беженцев в районе Соран. Директор Управления иммиграцией Баки Хаврами сообщил, что продукты питания и лекарственные препараты получили иракцы, находящиеся в лагерях беженцев Равандуз, Мергасур и Халифан.

    Гуманитарный груз был предоставлен иммиграционным офисом Иракского Курдистана и «Благотворительным фондом Барзани». В данный момент на территории Курдистана находится более миллиона беженцев из иракского Мосула.

    Курды продолжают оказывать помощь беженцам из Ирака

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    Автор: Алексей Громов
    #гумпомощь #курды #ирак #соран
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