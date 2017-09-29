Курды продолжают оказывать помощь беженцам из Ирака

В Избранное

Эрбиль, 29 сентября. Власти Курдистана продолжают оказывать поддержку иракским беженцам после санкций со стороны Багдада.

Иммиграционная служба Курдистана доставила гуманитарную помощь для 12 тысяч беженцев в районе Соран. Директор Управления иммиграцией Баки Хаврами сообщил, что продукты питания и лекарственные препараты получили иракцы, находящиеся в лагерях беженцев Равандуз, Мергасур и Халифан.

Гуманитарный груз был предоставлен иммиграционным офисом Иракского Курдистана и «Благотворительным фондом Барзани». В данный момент на территории Курдистана находится более миллиона беженцев из иракского Мосула.