МИД РФ объяснил, от чего зависит численность российской группировки в Сирии

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Москва, 29 сентября. Численность российской группировки войск в Сирийской республике будет определяться в зависимости от боевых задач по борьбе с террористами.

По словам заместителя главы МИД РФ Олега Сыромолотова, процессы деэскалации и режим прекращения огня ни в коей мере не касаются запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра»2 и «Исламское государство»1, как и союзных им отрядов боевиков. Сыромолотов подчеркнул, что российские военнослужащие и дальше будут бороться с ними до полного очищения Сирии от «террористической скверны», передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил о фактическом создании условий для прекращения войны на территории Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.