Режим прекращения огня не касается террористов ИГ и «Ан-Нусры» — МИД РФ

В Избранное

Москва, 29 сентябя. В российском МИД заявили, что режим прекращения огня и правила зон деэскалации в Сирии не касаются запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство»2 и «Ан-Нусры», борьбу с ними продолжат.

В МИД РФ рассказали, что борьба с террористами ИГ1 и «Ан-Нусры» будет продолжена до полного уничтожения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.