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МИД РФ пообещал жестко отводить попытки США тормозить ликвидацию очага терроризма в Сирии
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    МИД РФ пообещал жестко отводить попытки США тормозить ликвидацию очага терроризма в Сирии

    10:20  29 Сентября 2017  /обновлено: 10:32  29 Сентября 2017
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    МИД РФ пообещал жестко отводить попытки США тормозить ликвидацию очага терроризма в Сирии

    Москва, 29 сентября. Россия будет жестко отводить попытки американской стороны затормозить окончательную ликвидацию террористического очага в Сирии и замедлить наступление правительственной армии САР. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов

    По его словам, российские власти «жестко отводили» и будут отводить попытки Вашингтона воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии. Также будут пресекаться попытки «замедлить наступление правительственных сил». 

    Представитель ведомства в интервью РИА Новости назвал абсурдной ситуацию, при которой сила, присутствующая на территории Сирии без согласия официального Дамаска, «начинает определять географические рамки для действий сирийской армии».

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    Автор: Борис Любимов
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