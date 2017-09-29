МИД РФ пообещал жестко отводить попытки США тормозить ликвидацию очага терроризма в Сирии

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Москва, 29 сентября. Россия будет жестко отводить попытки американской стороны затормозить окончательную ликвидацию террористического очага в Сирии и замедлить наступление правительственной армии САР. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов

По его словам, российские власти «жестко отводили» и будут отводить попытки Вашингтона воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии. Также будут пресекаться попытки «замедлить наступление правительственных сил».

Представитель ведомства в интервью РИА Новости назвал абсурдной ситуацию, при которой сила, присутствующая на территории Сирии без согласия официального Дамаска, «начинает определять географические рамки для действий сирийской армии».