США были заранее проинформированы о границах операции против ИГ в Дейр-эз-Зоре — МИД РФ

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Москва, 29 сентября. Командование российской группировки войск в Сирии заранее проинформировало США о границах боевой операции против запрещенной в РФ террористический организации «Исламское государство»2 в Дейр эз-Зоре. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Комментируя контакты России и США по Сирии, дипломат заявил, что между странами продолжается рабочее и экспертное сотрудничество на международных площадках, где рассматривается сирийский вопрос.

«В частности, командование российской группировки войск в Сирии по существующему каналу связи заранее объявило американским партнерам о границах проведения боевой операции против ИГИЛ1 в Дейр эз-Зоре», — цитирует слова Сыромолотова агентство РИА Новости.

Он также напомнил, что с августа 2017 года в Аммане действует трехсторонний мониторинговый центр Россия-США-Иордания по вопросам работы южной зоны деэскалации на юге Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.