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Пушков не заметил посла Хантсмана в рядах «голубей» и «ястребов» США
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    Пушков не заметил посла Хантсмана в рядах «голубей» и «ястребов» США

    10:29  29 Сентября 2017  /обновлено: 11:20  29 Сентября 2017
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    Пушков не заметил посла Хантсмана в рядах «голубей» и «ястребов» США

    Москва, 29 сентября. Новый американский посол в России Джон Хантсман не был замечен среди «голубей», но и в первых рядах «ястребов» его не оказалось, заявил сенатор Алексей Пушков, прокомментировав назначение Хантсмана Белым домом.

    Кандидатуру Джона Хантсмана единогласно поддержал 28 сентября американский сенат, дипломат назначен американским послом в России.  Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал это назначение, отметив, что стоит смотреть на шаги нового посла. 

    «Среди «голубей» Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах «ястребов» его не было. Дипопыт есть. Will see», — написал Пушков в микроблоге Twitter.

    Известно, что Хантсман возглавлял дипмиссии в Сингапуре и Китае, а также занимал должность заместителя помощника госсекретаря, был губернатором штата Юта. Российская сторона рассчитывает на то, что новый посол начнет выстраивать конструктивные отношения с Москвой. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сша #пушков #хантсман
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