Пушков не заметил посла Хантсмана в рядах «голубей» и «ястребов» США

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Москва, 29 сентября. Новый американский посол в России Джон Хантсман не был замечен среди «голубей», но и в первых рядах «ястребов» его не оказалось, заявил сенатор Алексей Пушков, прокомментировав назначение Хантсмана Белым домом.

Кандидатуру Джона Хантсмана единогласно поддержал 28 сентября американский сенат, дипломат назначен американским послом в России. Российский парламентарий Алексей Пушков прокомментировал это назначение, отметив, что стоит смотреть на шаги нового посла.

«Среди «голубей» Хантсман не замечен, да в США они почти и не водятся. Но и в первых рядах «ястребов» его не было. Дипопыт есть. Will see», — написал Пушков в микроблоге Twitter.

Известно, что Хантсман возглавлял дипмиссии в Сингапуре и Китае, а также занимал должность заместителя помощника госсекретаря, был губернатором штата Юта. Российская сторона рассчитывает на то, что новый посол начнет выстраивать конструктивные отношения с Москвой.