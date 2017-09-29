«Хронические» ошибки авиации США привели к гуманитарной катастрофе в Ракке - МИД РФ

В Избранное

Москва, 29 сентября. Множество "хронических" ошибок авиации США, удары по гражданским объектам, неоказание гуманитарной помощи привели к гуманитарной катастрофе в Ракке, считает замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Россия оказывает на системной основе гуманитарную помощь пострадавшему сирийскому населению, прилагает усилия с целью активного подключения международного сообщества к восстановлению мирного уклада жизни на сирийской земле, передает слова Сыромолотова РИА Новости.