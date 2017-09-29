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Новости Новороссии: наблюдатели СЦКК попали под обстрел, ВСУ атаковали пригород Донецка
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    Новости Новороссии: наблюдатели СЦКК попали под обстрел, ВСУ атаковали пригород Донецка

    11:30  29 Сентября 2017
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    ВСУ атакуют

    Новороссия, 29 сентября. Наблюдательный пункт СЦКК в Ясиноватой попал под обстрел украинской армии. ВСУ обстреляли из тяжелого вооружения пригород Донецка. Последние новости Донбасса — в материале Федерального агентства новостей.

    ВСУ атаковали наблюдательный пункт СЦКК в Ясиноватой

    Утром армия Украины обстреляла Ясиноватую (территория ДНР — прим. ред.), под удары попал наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом рассказал представитель ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

    «В 05:50 ВСУ начали обстрел Ясиноватой. Несколько разрывов были зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом. Офицеры были эвакуированы в бомбоубежище», — подчеркнул представитель центра.

    Артиллерия ВСУ

    Якубов также рассказал, что украинские военные в основном применяли минометы 120-го калибра. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оборонного ведомства ДНР, которые проводят оценку причиненного населенному пункту ущерба. Пострадавших нет.

    Спартак под обстрелом

    Сразу же после ударов по СЦКК в Ясиноватой киевские силовики атаковали село Спартак в северном пригороде столицы Донецкой народной республики. Об этом также заявил Якубов.

    «Около 06:00 с позиций ВСУ был обстрелян Спартак. Огонь велся из танковых орудий», — подчеркнул представитель ДНР в СЦКК.

    Армия Украины

    Отмечается, что военнослужащие армии Украины произвели свыше 20 выстрелов из штатного вооружения танка Т-72. В настоящее время информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

    ВСУ девять раз нарушили «решим тишины» в ЛНР

    За минувшие сутки ВСУ девять раз нарушали режим прекращения огня и атаковали позиции народной милиции ЛНР, рассказали в военном ведомстве республики.

    Сообщается, что под удары армии Украины попали районы поселка Красный Яр, сел Красный Лиман, Санжаровка, Калиновка, Долгое и Желобок. При этом солдаты ВСУ активно использовали противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы, подствольные гранатометов ГП -25 и ГП-30, а также стрелковое вооружение различного калибра.

    Новости Новороссии: ВСУ обстреляли СЦКК в Ясиноватой, армия Киева атаковала пригород Донецка

    Напомним, что с осени 2014 года участники Контактной группы более десяти раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» на территории Донбасса. При этом армия Украины не раз нарушала условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и штатного вооружения ОБТ, которые должны были быть отведены в соответствии с минскими соглашениями.

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    Автор: Сергей Чемеков
    #днр #всу #киев #украина #лнр #донецк #луганск #ясиноватая #спартак #тяжелое вооружение
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