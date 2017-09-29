ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов, следивших за Черноморским флотом

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Москва, 29 сентября. Сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух российских граждан, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

Соответствующая информация приводится в релизе ведомства.

Согласно приведенным данным, задержанные собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений ЧФ РФ. В релизе отмечается, что один из россиян является военнослужащим, его подразделение дислоцировано в республике Крым.

Виновным грозит до 20 лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники МВД и ФСБ задержали 62 подозреваемых, причастных к изготовлению, модернизации, приобретению и сбыту оружия, а также его контрабандным поставкам с Украины.