Эксперты назвали пять лучших фильмов 1990-х

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Лондон, 29 сентября. Критики британского издания The Guardian составили рейтинг лучших фильмов 1990-х годов. Картины выбирали пять экспертов.

Так, обозреватель Питер Брэдшоу выбрал черную комедию Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года. По словам критика, «Криминальное чтиво» — это настоящее откровение.

«Наверное так чувствуешь себя, когда в первый раз слышишь Элвиса Пресли», — добавил Брэдшоу.

Эллен И. Джонс выбрала мелодраму «Ромео + Джульетта» с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Картина вышла в 1996 году.

Эксперт Ксан Брукс предпочел фильм Пола Томаса Андерсона «Магнолия» с Джулианной Мур, Томом Крузом и Филипом Сеймуром Хоффманом в главных ролях.

Критик Дэнни Ли предпочел независимую драму «Гуммо» режиссера Хармони Корина, вышедшую в 1997 году.

Стивен Роуз посчитал самым интересным фильмом 90-х годов драму Спайка Джонза «Быть Джоном Малковичем», сценарий к картине написал Чарли Кауфман.