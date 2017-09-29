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Эксперты назвали пять лучших фильмов 1990-х
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    Эксперты назвали пять лучших фильмов 1990-х

    10:01  29 Сентября 2017
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    Эксперты назвали пять лучших фильмов 1990-х

    Лондон, 29 сентября. Критики британского издания The Guardian составили рейтинг лучших фильмов 1990-х годов. Картины выбирали пять экспертов.

    Так, обозреватель Питер Брэдшоу выбрал черную комедию Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» 1994 года. По словам критика, «Криминальное чтиво» — это настоящее откровение.

    «Наверное так чувствуешь себя, когда в первый раз слышишь Элвиса Пресли», — добавил Брэдшоу.

    Эллен И. Джонс выбрала мелодраму «Ромео + Джульетта» с Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс в главных ролях. Картина вышла в 1996 году.

    Эксперт Ксан Брукс предпочел фильм Пола Томаса Андерсона «Магнолия» с Джулианной Мур, Томом Крузом и Филипом Сеймуром Хоффманом в главных ролях.

    Эксперты назвали пять лучших фильмов 1990-х

    Критик Дэнни Ли предпочел независимую драму «Гуммо» режиссера Хармони Корина, вышедшую в 1997 году.

    Стивен Роуз посчитал самым интересным фильмом 90-х годов драму Спайка Джонза «Быть Джоном Малковичем», сценарий к картине написал Чарли Кауфман.

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    Автор: Дима Оленин
    #кино #рейтинг
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