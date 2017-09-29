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Заместитель Шойгу проинспектировал морпехов в Северной Осетии
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    Заместитель Шойгу проинспектировал морпехов в Северной Осетии

    10:22  29 Сентября 2017  /обновлено: 10:26  29 Сентября 2017
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    Заместитель Шойгу проинспектировал морпехов в Северной Осетии

    Владикавказ, 29 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Садовенко провел инспекцию отдельной мотострелковой бригады в Южном военном округе.

    В ходе проверки командование бригады доложило заместителю Шойгу о полном переходе воинского соединения в текущем году на такие образцы боевой техники, как Т-90 и БМП-3.

    Генерал-полковник Юрий Садовенко проинспектировал организацию занятий по огневой и боевой подготовке, строительство социальной инфраструктуры и военных объектов в гарнизоне, а также принял к сведению доклад командира бригады о выполнении плана развития Вооруженных сил России до 2020 года.

    Ранее «Известия» сообщили, что Шойгу распорядился принять пермскую абитуриентку в летное училище сверх плана.

    Заместитель Шойгу проинспектировал морпехов в Северной Осетии

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    Автор: Алексей Громов
    #сергей шойгу #морпехи #северная осетия #юрий садовенко
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