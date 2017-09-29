Заместитель Шойгу проинспектировал морпехов в Северной Осетии

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Владикавказ, 29 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Юрий Садовенко провел инспекцию отдельной мотострелковой бригады в Южном военном округе.

В ходе проверки командование бригады доложило заместителю Шойгу о полном переходе воинского соединения в текущем году на такие образцы боевой техники, как Т-90 и БМП-3.

Генерал-полковник Юрий Садовенко проинспектировал организацию занятий по огневой и боевой подготовке, строительство социальной инфраструктуры и военных объектов в гарнизоне, а также принял к сведению доклад командира бригады о выполнении плана развития Вооруженных сил России до 2020 года.

Ранее «Известия» сообщили, что Шойгу распорядился принять пермскую абитуриентку в летное училище сверх плана.