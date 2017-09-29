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Общество
Дуров пригрозил прекратить работу Telegram в Иране и России
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    Дуров пригрозил прекратить работу Telegram в Иране и России

    10:24  29 Сентября 2017
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    Дуров готов прекратить работу Telegram в Иране и России

    Москва, 29 сентября. Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, рассказал о готовности закрыть его в России и Иране.

    Если давление на работу сервиса в России и Иране продолжится, то компания готова прекратить его работу, сообщил Дуров в собственном Telegram-канале. 

    «Мы всегда готовы порвать как личные, так и деловые связи с такими странами, лишив их возможности оказывать на нас такое давление», — заявил основатель мессенджера.

    Напомним, что в Иране возбудили уголовное дело против владельца Telegram. Власти страны считают, что программу Дурова использовали для деятельности ИГИЛ1* (запрещена в РФ), а также для передачи детской порнографии.

    Роскомнадзор, в свою очередь, не раз призывал основателя популярного мессенджера исполнить все требования российского законодательства и предоставить все сведения, что бы их могли внести в специальный реестр. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предупредил, что, если сервис Telegram не будет соблюдать закон, то его могут заблокировать на территории России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
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