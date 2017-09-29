Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области

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Ростов-на-Дону, 29 сентября. На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись грузовик и минивэн, в результате чего один человек погиб и еще семеро пострадали.

Смертельная авария произошла минувшей ночью на 784-м км автодороги в Чертковском районе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. По предварительной версии, 23-летний водитель Renault Trafic не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

В результате столкновения погиб пассажир минивэна, еще семь были госпитализированы. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются.