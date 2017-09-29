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Происшествия
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Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области
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    Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области

    9:52  29 Сентября 2017
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    Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с грузовиком в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 29 сентября. На федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись грузовик и минивэн, в результате чего один человек погиб и еще семеро пострадали.

    Смертельная авария произошла минувшей ночью на 784-м км автодороги в Чертковском районе, передает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону. По предварительной версии, 23-летний водитель Renault Trafic не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный КамАЗ.

    В результате столкновения погиб пассажир минивэна, еще семь были госпитализированы. Все обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняются. 

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    Автор: Борис Любимов
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