Кокорин и Фернандеш претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

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Ньон, 29 сентября. УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока второго тура Лиги Европы.

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш номинированы на звание лучшего игрока второго тура группового этапа Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В числе претендентов также Андре Силва («Милан»), Марко Ливайя (АЕК), Тео Уолкотт («Арсенал» Лондон), Жуниор Мораес («Динамо», Киев), Константин Будеску («Стяуа»), Эмре Белезоглу («Истанбул Башакшехир).

Напомним, форвард «Зенита» отправил два мяча в ворота «Реал Сосьедадом» (3:1), обновив личный рекорд (14 голов в текущем сезоне), а Фернандеш оформил самый быстрый в истории Лиги Европы хет-трик в матче с «Фастава» (3:0).