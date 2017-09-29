Эксперт о новом после США в РФ: Американец плоть от плоти
Сенат Соединенных Штатов проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана из штата Юта на пост посла в Российской Федерации. Об этом говорится в официальном аккаунте сената в Twitter. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«Жду с нетерпением»
Комментируя свое назначение, американский дипломат отметил, что «с нетерпением» ждет начала работы в Москве. «Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России», — сообщил он.
Отметим, ранее Хантсман заявил, что необходимо улучшить отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Он хочет найти общий язык с Москвой.
Кризис отношений
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что главный вопрос, который сейчас интересует всех, заключается в том, сможет ли новый посол способствовать улучшению отношений между Россией и США. Хотелось бы, конечно, верить. Но нужно помнить, что посол сам по себе не принимает никаких решений и не может менять политическую повестку своей страны, он лишь выполняет волю руководства государства, которое его отправило представлять интересы.
«Что за человек Джон Хантсман? В Америке это довольно известный политик. Для нас важно, что он, что называется, американец плоть от плоти. Этакий современный тип янки, сочетающий в себе многие качества «американца с обложки». Он выходец из очень богатой семьи, мармон, искренне верит в американскую мечту. И чего ждать от него тогда? Хантсман уже заявил, что будет способствовать продвижению демократии в нашей стране. И мы прекрасно понимаем, что под этим подразумевается. В нашей стране грядут выборы президента, под них в Вашингтоне, очевидно, разработали некий сценарий дестабилизации у нас в стране. Иначе бы не выделялись колоссальные суммы на различные тренинги для российской оппозиции, прежде всего, за пределами России. Это значит, что в посольстве США, как и в прежние годы, будут проводиться различные встречи с нашими либералами. То есть ничего нового», — пояснил Андрей Иванов.
Единственное, заметил эксперт, у семьи Хантсманов в России есть бизнес. Это единственная «зацепка». Как говорится, политика политикой, а семейный бизнес пострадать не должен.
«Но думаю, что касается бизнеса семьи нового посла, то он не пострадает. Олигархи из разных стран умеют договариваться друг с другом, мы это видели на примере Украины и многих других стран. Дестабилизация политической системы наоборот помогает американским корпорациям успешно ловить рыбку в мутной воде. Я опасаюсь как раз того, что Хантсмана послали в Россию именно как человека, который хорошо знает устройство крупного бизнеса. Если предыдущие послы Майкл Макфол и Джон Теффт больше рассчитывали на чисто политические рычаги, работу с так называемым «гражданским обществом», то вот Хантсман может подключить и такую вещь, как работа с бизнес-элитами России. Мол, неужели вам, господа миллиардеры, не надоели эти санкции? Вы только представьте, сколько смогли бы заработать без всех этих «Крым наш»! Проще говоря, новый посол Соединенных Штатов может не просто поддерживать несистемную оппозицию, но и настраивать соответствующим образом крупный бизнес. Не удивлюсь, если в планах нового посла еще и подключить российский крупный бизнес к финансированию несистемной оппозиции. Не все же американцам ее кормить, в конце концов», — резюмировал Андрей Иванов.