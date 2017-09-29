Эксперт о новом после США в РФ: Американец плоть от плоти

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Сенат Соединенных Штатов проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана из штата Юта на пост посла в Российской Федерации. Об этом говорится в официальном аккаунте сената в Twitter. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Жду с нетерпением»

Комментируя свое назначение, американский дипломат отметил, что «с нетерпением» ждет начала работы в Москве. «Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России», — сообщил он.

Отметим, ранее Хантсман заявил, что необходимо улучшить отношения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Он хочет найти общий язык с Москвой.

Кризис отношений

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что главный вопрос, который сейчас интересует всех, заключается в том, сможет ли новый посол способствовать улучшению отношений между Россией и США. Хотелось бы, конечно, верить. Но нужно помнить, что посол сам по себе не принимает никаких решений и не может менять политическую повестку своей страны, он лишь выполняет волю руководства государства, которое его отправило представлять интересы.

«Что за человек Джон Хантсман? В Америке это довольно известный политик. Для нас важно, что он, что называется, американец плоть от плоти. Этакий современный тип янки, сочетающий в себе многие качества «американца с обложки». Он выходец из очень богатой семьи, мармон, искренне верит в американскую мечту. И чего ждать от него тогда? Хантсман уже заявил, что будет способствовать продвижению демократии в нашей стране. И мы прекрасно понимаем, что под этим подразумевается. В нашей стране грядут выборы президента, под них в Вашингтоне, очевидно, разработали некий сценарий дестабилизации у нас в стране. Иначе бы не выделялись колоссальные суммы на различные тренинги для российской оппозиции, прежде всего, за пределами России. Это значит, что в посольстве США, как и в прежние годы, будут проводиться различные встречи с нашими либералами. То есть ничего нового», — пояснил Андрей Иванов.

Единственное, заметил эксперт, у семьи Хантсманов в России есть бизнес. Это единственная «зацепка». Как говорится, политика политикой, а семейный бизнес пострадать не должен.