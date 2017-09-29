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Украина
Депутата горсовета расстреляли из автомата в Черкассах
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    Депутата горсовета расстреляли из автомата в Черкассах

    9:48  29 Сентября 2017
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    Депутата горсовета расстреляли из автомата в Черкассах

    Киев, 29 сентября. Депутата Черкасского городского совета Михаила Бинусова расстреляли неизвестные. Как сообщают украинские СМИ, нападение на чиновника произошло возле городского кладбища №2.

    Отмечается, что Бинусов был расстрелян из автомата Калашника, от полученных ранений он скончался на месте. 

    В настоящее время на месте убийства осуществляются первичные следственные действия.

    По словам городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, ранее Бинусов сообщал, что на его жизнь планировалось покушение. Таким образом не исключено, что убийство является заказным.

    Напомним, ранее житель Краснодарского края застрелил знакомого из охотничьего ружья. 

     

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #убийство
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