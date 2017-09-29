Донбасс: ВСУ обстреляли наблюдательный пункт СЦКК в Ясиноватой

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Донецк, 29 сентября. ВСУ утром обстреляли Ясиноватую. В зону обстрела попал Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Несколько разрывов были зафиксированы в непосредственной близости с наблюдательным пунктом. Офицеров эвакуировали в бомбоубежище, сообщает ДАН. Украинские силовики вели огонь из минометов калибра 120 мм. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики.