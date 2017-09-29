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Общество
Twitter заблокировал более 200 аккаунтов из-за «российского вмешательства»
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    Twitter заблокировал более 200 аккаунтов из-за «российского вмешательства»

    9:45  29 Сентября 2017
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    Twitter заблокировал более 200 аккаунтов из-за «российского вмешательства»

    Вашингтон, 29 сентября. Twitter заблокировал 201 учетную запись в связи с расследованием приписываемого России вмешательства в выборы президента США. Об этом говорится в заявлении компании.

    По данным компании, из примерно 450 учетных записей, которыми Facebook поделился в рамках проверки, 22 оказались связаны с Twitter-аккаунтами и были заблокированы за нарушение правил. Кроме того, были обнаружены еще 179 связанных или соединенных с ними аккаунтов, которые ожидала такая же судьба. В Twitter уточняют, что в основном владельцы учетных записей нарушали запрет на распространение спама. Известно, что ни одна из этих записей не регистрировалась в соцсети как рекламная.

    Twitter заблокировал более 200 аккаунтов из-за «российского вмешательства»

    «Мы продолжаем расследование данного вопроса и будем принимать меры в отношения тех, кто нарушает наши условия обслуживания», — заявили в Twitter.

    Отмечается, что компания поддерживает диалог с комитетами по разведке в конгрессе США, пытающимися найти доказательство вмешательства Москвы в выборы в США.

    Напомним, ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу США данные, связанные с расследованием «российского вмешательства» в выборы в США.

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    Автор: Борис Любимов
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