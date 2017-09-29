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Обеспечили себе запасной выход: Милонов прокомментировал положительные отзывы депутатов о «Матильде»
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    Обеспечили себе запасной выход: Милонов прокомментировал положительные отзывы депутатов о «Матильде»

    9:55  29 Сентября 2017
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    кадр из фильма "Матильда"

    Депутаты Госдумы поделились своими впечатлениями от просмотра скандальной киноленты Алексея Учителя «Матильда», показ которой состоялся накануне. В целях обеспечения и правопорядка силовики организовали дежурство, чтобы обеспечить безопасность зрителей и сохранность имущества кинозала московского ГУМа. Согласно оценкам парламентариев, которые приводит РИА Новости, большинство из них оценили картину положительно.

    «Чем больше людей посмотрит, тем быстрее это «мракобесие» вокруг этого фильма развеется, и люди поймут, что ничего плохого в фильме нет, — считает замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

    Заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов и первый заместитель председателя комитета ГД по культуре Елена Драпеко высказались примерно в том же ключе.

    Виталий Милонов

    Депутат ГД Виталий Милонов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал предположение, что часть народных избранников ознакомилась с фильмом исключительно для того, чтобы снять возможное напряжение в обществе и пресечь беспорядки.

    «Наверное, некоторые и к поездке в США отнестись бы очень положительно, как и ко многим другим заманчивым предложениям. Другие решили создать себе определенный запас прочности, вдруг что-то поменяется. Окажется, что вдруг «Матильду» поддержали. Часть парламентариев обеспечили себе «запасной выход» на всякий случай, мало ли», — считает Милонов.

    Накануне народный избранник обратился к главе Кабмина Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить финансирование культурных явлений из госбюджета. Милонов в своем обращении указал, что многие произведения, создание которых было оплачено из казны, вызывает у граждан и экспертного сообщества множество вопросов, рождает бурные споры и агрессивные дискуссии. Виталий Милонов уверен, что органу исполнительной власти стоит разработать новый механизм финансирования массовых культурных явлений, чтобы он соответствовал интересам общества и государства.

    «Необходимо создать нравственные критерии в искусстве, на которые мы готовы тратить деньги налогоплательщиков. Это огромные средства, и, я думаю, каждая копейка, вложенная в это направление, должна развивать культуру. Не поддерживать амбиции очередного Берлиоза — деньги должны помогать культуре в эти непростые времена. Но если мы говорим о каких-то образовательных или исторических проектах, то они, безусловно, способствуют этим целям. Третьесортные коммерческие киношки финансироваться за счет бюджета не должны», — объясняет для ФАН Милонов.

    кадр из фильма "Матильда"

    Также он уверен, что нельзя спонсировать из государственной казны проекты режиссера, который, по выражению Милонова, «в каком-то дремучем году снял что-то хорошее, а сейчас уже лет 20 протирает штаны».

    «Если мы говорим о том, что платим этим людям за то, чтобы они не возмущались в своих «Фейсбуках», то тогда, наверное, да, финансирование может иметь место. Но если мы говорим, что нам нужно поддерживать отечественную культуру, то тогда, конечно же, нет», — заключает Милонов.

    Депутат назвал некоторых режиссеров «функционерами, которые сегодня не способны создать шедевр», а лишь получают бюджетные средства на реализацию сомнительных проектов.

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    Автор: Михаил Блинов
    #милонов #матильда #общество
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