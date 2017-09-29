Похищенную в СССР картину Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии

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Москва, 29 сентября. Картину Ивана Айвазовского «Вид на Ревель» (оригинальное название — «Море»), похищенную в СССР около 40 лет назад, сняли с торгов в Швейцарии. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, полотно русского художника 1845 года было выставлено на торгах аукционного дома Koller в Швейцарии. (Картина) оценочной стоимостью более миллиона долларов была снята с аукционных торгов», — сказала представитель ведомства.

Волк добавила, что картина находилась в собрании музея-заповедника «Дмитровский кремль» до 1976 года, когда она была похищена. В настоящее время российские правоохранители обсуждают с Швейцарией ее возвращение на родину.