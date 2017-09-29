Путин подарил свой портрет с автографом шестилетнему мальчику из Брянска

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Москва, 29 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал свой портрет шестилетнему Захару Скрипченко из Брянска и прислал его ему.

«Наш президент прислал Захару свою фотографию с дарственной надписью, — сообщил федеральный инспектор в Брянской области Михаил Калашников. — Нам приятно сегодня вручить вашей семье приятный сюрприз от главы государства».

Сам мальчик активно занимается спортом, интересуется карате, а российский лидер стал ему примером. Ранее Захар написал письмо с просьбой о фотографии Путина с автографом и направил его в Кремль.

Отмечается, что на фотографии президент России запечатлен в белом кимоно.

Президент Гвинеи Альфа Конде поблагодарил Владимира Путина за помощь, оказанную в борьбе с лихорадкой Эбола.