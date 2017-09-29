«Аэрофлот» выделит средства на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»

В Избранное

Москва, 29 сентября. Компания «Аэрофлот» направит по директиве правительств 1,8 млрд рублей на мероприятия по перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа», прекратившей чартерные рейсы из-за финансовых проблем.

Как стало известно, на заседании совета директоров «Аэрофлота» соответствующая директива была утверждена. «Аэрофлоту» было предоставлено право использовать собственные средства для финансирования деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» с последующей компенсацией.

«Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы производится только на основании письменного указания Росавиации», — сообщается в директивах на сайте кабинета министров, передает RT.

Напомним, ранее Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей.