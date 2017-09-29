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Новости Сирии
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«Аэрофлот» выделит средства на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»
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    «Аэрофлот» выделит средства на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»

    9:23  29 Сентября 2017
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    «Аэрофлот» выделит средства на перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа»

    Москва, 29 сентября. Компания «Аэрофлот» направит по директиве правительств 1,8 млрд рублей на мероприятия по перевозке пассажиров «ВИМ-Авиа», прекратившей чартерные рейсы из-за финансовых проблем.

    Как стало известно, на заседании совета директоров «Аэрофлота» соответствующая директива была утверждена. «Аэрофлоту» было предоставлено право использовать собственные средства для финансирования деятельности авиакомпании «ВИМ-Авиа» с последующей компенсацией.

    «Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы производится только на основании письменного указания Росавиации», — сообщается в директивах на сайте кабинета министров, передает RT.

    Напомним, ранее Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #аэрофлот #вим-авиа
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