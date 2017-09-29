Антонов пожелал успехов новому послу США в России Хантсману
Москва, 29 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов поздравил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана с утверждением на пост посла США в России.
«Поздравляю Джона Хантсмана с назначением на высокий и ответственный пост», — цитирует слова дипломата агентство РИА Новости.
Антонов также пожелал Хантсману успехов в процессе восстановления российско-американских отношений.
Напомним, что сенат США утвердили Джона Хантсмана на должность посла в России. Сам Хантсман заявил, что с нетерпением ожидает поездки в Москву. Ожидается, что новый посол прибудет в российскую столицу до 3 октября, чтобы принять участие в торжественном вручении верительных грамот.
Американский дипломат считает честью служить своей стране в качестве посла в РФ.