Антонов пожелал успехов новому послу США в России Хантсману

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Москва, 29 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов поздравил бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана с утверждением на пост посла США в России.

«Поздравляю Джона Хантсмана с назначением на высокий и ответственный пост», — цитирует слова дипломата агентство РИА Новости.

Антонов также пожелал Хантсману успехов в процессе восстановления российско-американских отношений.

Напомним, что сенат США утвердили Джона Хантсмана на должность посла в России. Сам Хантсман заявил, что с нетерпением ожидает поездки в Москву. Ожидается, что новый посол прибудет в российскую столицу до 3 октября, чтобы принять участие в торжественном вручении верительных грамот.

Американский дипломат считает честью служить своей стране в качестве посла в РФ.