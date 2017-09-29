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Примерно 2,5 млн бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии
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    Примерно 2,5 млн бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии

    9:22  29 Сентября 2017
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    Примерно 2,5 млн бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии

    Барселона, 29 сентября. Сотрудниками гражданской гвардии Испании было конфисковано около 2,5 млн бюллетеней для референдума о независимости Каталонии.

    Кроме этого, гражданская гвардия изъяла 100 урн для голосования, сообщает издание El Pais. Ранее парламент испанского региона Каталония принял закон, позволяющий жителям провести референдум об отделении от Испании. Датой референдума было назначено 1 октября.

    Примерно 2,5 млн бюллетеней для референдума конфисковали в Каталонии

    Однако 26 сентября гражданская гвардия Испании по приказу Верховного суда Каталонии заблокировала более 140 сайтов, которые поддерживают референдум о независимости региона. Ранее представители испанской полиции провели обыски в штаб-квартире каталонского правительства. 

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    Автор: Алексей Громов
    #каталония #референдум о независимости
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