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Сирия: более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в Хомсе
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    Сирия: более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в Хомсе

    9:17  29 Сентября 2017
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    Сирия: более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в Хомсе

    Дамаск, 29 сентября. Более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в сирийской провинции Хомс, покинув находившиеся под контролем боевиков районы. Об этом заявил ответственный за процесс примирения в поселке Абдул Гани Дауль.

    По его словам, многие из вернувшихся жителей Дейр-эль-Фардис были вынуждены участвовать в незаконных вооруженных формированиях под давлением экстремистов. Однако их ожидает амнистия по программе правительства страны, которую поддерживает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    Абдул Гани Дауль уточнил, что в ближайшее время в поселок могут вернуться еще 100 жителей. 

    Сирия: более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в Хомсе

    «Когда пришла армия, они перешли в другой район. Многим в дальнейшем пришлось принимать участие в боевых действиях под давлением боевиков. Когда появилась возможность, они сразу вернулись сюда», — цитирует его РИА Новости.

    Ранее сообщалось, что сирийский город Ар-Растан и ряд населенных пунктов в Хомсе подписали соглашения о режиме прекращения огня. В подписании участвовали общественные деятели, старейшины поселений и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон.

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    Автор: Борис Любимов
    #сирия #хомс
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