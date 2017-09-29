Сирия: более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в Хомсе

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Дамаск, 29 сентября. Более 60 мирных жителей вернулись в поселок Дейр-эль-Фардис в сирийской провинции Хомс, покинув находившиеся под контролем боевиков районы. Об этом заявил ответственный за процесс примирения в поселке Абдул Гани Дауль.

По его словам, многие из вернувшихся жителей Дейр-эль-Фардис были вынуждены участвовать в незаконных вооруженных формированиях под давлением экстремистов. Однако их ожидает амнистия по программе правительства страны, которую поддерживает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Абдул Гани Дауль уточнил, что в ближайшее время в поселок могут вернуться еще 100 жителей.

«Когда пришла армия, они перешли в другой район. Многим в дальнейшем пришлось принимать участие в боевых действиях под давлением боевиков. Когда появилась возможность, они сразу вернулись сюда», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сирийский город Ар-Растан и ряд населенных пунктов в Хомсе подписали соглашения о режиме прекращения огня. В подписании участвовали общественные деятели, старейшины поселений и сотрудники Центра по примирению враждующих сторон.