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На трассе в Перми в массовом ДТП погиб водитель
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    На трассе в Перми в массовом ДТП погиб водитель

    9:07  29 Сентября 2017
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    На трассе в Перми в массовом ДТП погиб водитель

    Пермь, 29 сентября. В ДТП на трассе М-7 «Волга» столкнулись три автомобиля, один водитель погиб.

    Как рассказали сегодня в пресс-службе управления ГИБДД по Пермской области, по предварительным данным авария произошла на скоростном участке трассы М-7 «Волга». 

    28-летний водитель ВАЗ-2112 нарушил безопасную дистанцию между машинами и протаранил Renault Duster. От сильного удара отечественный автомобиль вылетел на обочину, где стоял припаркованный Mercedes. По словам очевидцев, водитель отечественной машины погиб на месте, а другие пострадавшие отделались легкими ссадинами и ушибами. 

    Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

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    Автор: Алексей Громов
    #дтп #пермь
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