На трассе в Перми в массовом ДТП погиб водитель

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Пермь, 29 сентября. В ДТП на трассе М-7 «Волга» столкнулись три автомобиля, один водитель погиб.

Как рассказали сегодня в пресс-службе управления ГИБДД по Пермской области, по предварительным данным авария произошла на скоростном участке трассы М-7 «Волга».

28-летний водитель ВАЗ-2112 нарушил безопасную дистанцию между машинами и протаранил Renault Duster. От сильного удара отечественный автомобиль вылетел на обочину, где стоял припаркованный Mercedes. По словам очевидцев, водитель отечественной машины погиб на месте, а другие пострадавшие отделались легкими ссадинами и ушибами.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.