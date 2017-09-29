Эксперт: Россия стоит на пороге победы над ИГИЛ в Сирии

В Избранное

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о фактическом создании условий для прекращения войны на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Положительный результат

Владимир Путин также отметил и вклад Турции в улучшение ситуации в САР.

«Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата. Считаю эти договоренности нашим общим, исключительно важным успехом. Успехом и нашего друга, господина Эрдогана», — сказал Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что победа над терроризмом в Сирии важна не только для Ближнего Востока, но и для всего мира в целом. Он отметил, что в настоящий момент создаются условия для возвращения беженцев, возврата их домой, что очень важно для начала процесса поиска долгосрочного политического урегулирования сирийского кризиса в Женеве под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

Кроме того, Эрдоган и Путин также договорились продолжать взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, спецслужб и военных по урегулированию кризиса в САР.

Окончание войны

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН выразил мнение, что мы находимся на пороге огромных перемен на территории САР.

«Думаю, что мы находимся накануне полного прекращения крупных армейских операций в Сирии. Фактически скоро мы сможем констатировать окончание войны и полное завершение миссии в этом регионе. Однако очевидно, что очаги напряжения еще останутся», — пояснил Игорь Рябов.

Кроме того, отметил эксперт, необходимый минимум российских подразделений останется на базе Хмеймим и возможно на других сирийских базах. Российское присутствие в Сирии станет менее зримым

«Обратим внимание на две вещи. Во-первых, заявление президента России состоялось в Турции, в стране, которую сирийское руководство воспринимает как одного из участников конфликта. В адрес Турции ныне прозвучали примирительные заявления. Башар Асад сказал о необходимости противников «простить» друг друга, имея в виду, конечно, не террористов, а страны региона, втянутые в противостояние. Построенная только что стена по границе Турции и Сирии, разумеется, также будет способствовать общей деэскалации — стена явно будет менее прозрачна для перехода вооружений и боевиков. Во-вторых, мы стоим на пороге победы над «Исламским государством»1 (запрещена в РФ, — Прим. ФАН) в Сирии», — добавил Игорь Рябов.

По словам эксперта, была остановлена реализация планов по разрушению сирийского государства и созданию масштабного очага напряжения и угрозы нашим южным границам. Он отметил, что подведение итогов операции в Сирии займет по достоинству значительное место и время.

«Процесс окончания войны — это тоже непростая технологическая задача. Не исключено, что значительные полномочия по урегулированию гражданского кризиса следует возложить на само сирийское общество. Например, обсуждается идея созыва всесирийского национального конгресса, который посадит за один стол вчерашних участников гражданской по сути войны, примерно по тому же сценарию, который был применен в Чечне в начале 2000-х годов», — резюмировал Игорь Рябов.

1 Организация запрещена на территории РФ.