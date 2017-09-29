ФСБ и МВД провели масштабную операцию по изъятию незаконного оружия с Украины

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Москва, 29 сентября. Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность лиц и групп, причастных к организации каналов поставок в незаконный оборот оружия.

Как говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ, задержанные причастны к функционированию и организации устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения на территориях ряда субъектов страны.

В ведомстве отмечают, что в 21 регионе РФ правоохранители провели обыски и задержали 62 подозреваемых, причастных к изготовлению, модернизации, приобретению и сбыту оружия, а также его контрабандным поставкам с Украины.

В ходе обысков было найдено и изъято более 180 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: 121 пистолет и револьвер («Наган», «ПСМ», «АПС», «ТТ», «ПМ», «Вальтер», «Глок»), 38 карабинов и винтовок, 10 пистолетов-пулеметов, 11 автоматов, ручной пулемет «Калашникова», а также более 18 кг взрывчатых веществ и средств инициирования взрыва, свыше 7000 боеприпасов различного калибра, основные части и комплектующие для изготовления более 200 единиц оружия, гранаты, приспособления для бесшумной стрельбы.

В сообщении указано, что прекращена деятельность восьми мастерских по изготовлению боеприпасов.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению преступных связей данных лиц, в том числе за границей, передает РИА Новости.

Напомним, ранее в ФСБ России официально подтвердили, что в Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова, который был уничтожен в 2013 году.