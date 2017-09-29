Британский астронавт рассказала, что угрожает колонизации Марса

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Москва, 29 сентября. Астронавт из Британии Хелен Шарман назвала секс главной угрозой для колонизации Марса человеком.

Как пишет издание The Sun, Шарман уверена, что для успешной колонизации Красной планеты, все космические миссии, отправляющиеся на объект, должны состоять из представителей одного пола. Она напомнила об исследовании, показавшем, что в смешанных экипажах риск возникновения неуставных отношений гораздо выше. Шарман уточнила, что личные отношения непременно осложнят работу в команде.

Астронавт также добавила, что конфликты среди членов миссии, состоящих из женщин, возникают гораздо реже, чем в случае, когда в состав экипажа входят одни мужчины.