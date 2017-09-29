Минобороны России впервые сократило число призывников на десятки тысяч

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Москва, 29 сентября. В России на десятки тысяч сократили число призывников благодаря контрактникам. Об этом рассказал первый замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

Как отметил спикер, сокращение произошло из-за комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Как пишет РИА Новости, Бурдинский назвал сокращение существенным. Он также пояснил, что в будущем продолжится комплектование научных и спортивных рот.

Как писала Газета.ru, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу осенью 2017 года 134 тысяч человек.