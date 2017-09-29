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Новости Сирии
Мать погибшего в Сирии стрингера: погиб, донося правду
Новости Сирии
Мать погибшего в Сирии стрингера: погиб, донося правду
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    Мать погибшего в Сирии стрингера: погиб, донося правду

    8:33  29 Сентября 2017  /обновлено: 8:34  29 Сентября 2017
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    Мать погибшего в Сирии стрингера: погиб, донося правду

    Москва, 29 сентября. Мать погибшего журналиста рассказала о мечтах сына.

    25-летний Халед аль-Хатыба, сотрудничавший с RT Arabic, погиб 30 июля при обстреле со стороны террористической организации «Исламское государство»2. Его мать Лоди Хоурийе рассказала, что Халед мечтал работать на телеканале и доносить правду до людей, передает RT.

    Выступая на мероприятии в честь десятилетия телеканала RT Arabic, женщина поблагодарила компанию за то, что они сделали для ее сына.

    «Халед погиб, донося правду. Халед работал, чтобы донести голос своего города до СМИ, Минобороны. Правду, которая в нём происходит», — добавила она.

    По её словам, сирийский город Саламия страдает от постоянного террора группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГ1. Жители боятся отправлять детей в школы, так как «это главная цель террористов».

    Лоди Хоурийе отметила, что находясь в Москве, она ощущает «любовь и уважение людей, в том числе к Халеду».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #обстрел #журналисты
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