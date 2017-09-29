Боевики пытаются удержаться в сирийской Ракке

В Избранное

Ракка, 29 сентября. Высокопоставленный командующий международной коалицией под руководством США заявил, что изгнание последних боевиков из Ракки будет жестким. Хотя, по его мнению, они еще пытаются удержаться на сирийском бастионе.

По словам коалиционного командующего, ситуация тяжелая. Среди террористов много иностранных бойцов, которые не хотят сдаваться, сообщает Msn.com со ссылкой на анонимный источник. Военный считает, что окруженные боевики будут пытаться удержаться до последнего. Однако никаких переговоров с ними не будет.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Вашингтону координировать действия на земле.