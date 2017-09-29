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Новости Сирии
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Новости Сирии
Боевики пытаются удержаться в сирийской Ракке
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    Боевики пытаются удержаться в сирийской Ракке

    8:30  29 Сентября 2017
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    Боевики пытаются удержаться в сирийской Ракке

    Ракка, 29 сентября. Высокопоставленный командующий международной коалицией под руководством США заявил, что изгнание последних боевиков из Ракки будет жестким. Хотя, по его мнению, они еще пытаются удержаться на сирийском бастионе.

    По словам коалиционного командующего, ситуация тяжелая. Среди террористов много иностранных бойцов, которые не хотят сдаваться, сообщает Msn.com со ссылкой на анонимный источник. Военный считает, что окруженные боевики будут пытаться удержаться до последнего. Однако никаких переговоров с ними не будет.

    Боевики пытаются удержаться в сирийской Ракке

    Ранее сообщалось, что Москва предложила Вашингтону координировать действия на земле.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ракка
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