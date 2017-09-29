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Новости Сирии
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Экономика
Путин «добавил» в бюджет Бурятии на 2018 год 400 млн рублей
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    Путин «добавил» в бюджет Бурятии на 2018 год 400 млн рублей

    8:25  29 Сентября 2017
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    Путин «добавил» в бюджет Бурятии на 2018 год 400 млн рублей

    Москва, 29 сентября. Владимир Путин увеличил бюджет Бурятии на 2018 год на 400 миллионов рублей.

    Как рассказали в пресс-службе правительства региона, в 2018 году финансовая дотация для республики из федерального бюджета составит в общей сложности 18,7 миллиардов рублей. Отмечается, что решение об увеличении дотаций было принято российским лидером в рамках разработки проекта ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

    В ведомстве добавили, что дополнительные средства пойдут в отрасли социального обеспечения, здравоохранения, образования. Также на эти деньги планируют построить объекты социальной сферы и инфраструктуры.

    Путин «добавил» в бюджет Бурятии на 2018 год 400 млн рублей

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    Автор: Алия Садыкова
    #путин #бурятия
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