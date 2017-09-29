Сирия: Москва предложила Вашингтону координировать действия на земле

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Москва, 29 сентября. Россия выступила с инициативой подписать с США соглашение о координации действий наземных сил в Сирии, но Вашингтон пока не принял предложение. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают «Известия».

Знакомый с ситуацией источник издания отмечает, что необходимость в координации действий на земле появилась в связи с операцией по деблокированию Дейр эз-Зора. По его словам, уже зафиксированы несколько случаев, когда российские военные из-за отсутствия информации могли нанести удар по американским коллегам или их союзникам.

«Этот план, по сути, дублировал уже действующее соглашение о недопущении инцидентов в воздухе, но США отказались», — цитирует слова источника издание.

Источник отметил, что координация действий российских и американских военных на земле ведется де факто, но пока она не регламентируется никаким документом.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в комментарии «Известиям» заявил, что США активно контактируют с боевиками запрещенных в России организаций ИГИЛ1 и «Джебхат ан-Нусра»2. Поэтому Вашингтон может не желать раскрытия расположения своих подразделений в Сирии

Напомним, сегодня стало известно, что специалисты Международного противоминного центра ВС РФ начали разминирование Дейр эз-Зора. В город переброшены 170 военнослужащих, 10 расчетов минно-розыскной службы и 40 единиц спецтехники, сообщает Газета.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.