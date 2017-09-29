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Россия
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Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР
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    Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

    8:16  29 Сентября 2017
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    Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 29 сентября. Украинские силовики за прошедшие стуки девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, украинские военные применили несколько видов вооружений. Среди них гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

    Киевские силовики атаковали позиции Народной милиции в населенных пунктах Красный Лиман, Санжаровка, Калиновка, Долгое, Красный Яр и Желобок.

    Как пишет РИА Новости, по предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

    Как писала Газета.ru, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «школьном перемирии».

    Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

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    Автор: Алия Садыкова
    #всу #лнр
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