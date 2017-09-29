Украинские силовики за сутки девять раз обстреляли территорию ЛНР

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Луганск, 29 сентября. Украинские силовики за прошедшие стуки девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики. Как рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР, украинские военные применили несколько видов вооружений. Среди них гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Киевские силовики атаковали позиции Народной милиции в населенных пунктах Красный Лиман, Санжаровка, Калиновка, Долгое, Красный Яр и Желобок.

Как пишет РИА Новости, по предварительной информации, никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

Как писала Газета.ru, ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «школьном перемирии».