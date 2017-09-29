Министр экономического развития РФ прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа»

В Избранное

Ставрополь, 29 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа».

По словам Орешкина, низкий уровень инфляции стал причиной ухудшения финансового положения компании-перевозчика, сообщает ТАСС. Свое мнение о ситуации министр экономического развития России высказал в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.

Максим Орешкин пояснил, что, когда компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, она аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции перевозчики могут зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит «к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния».

Ранее сообщалось, что Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей.