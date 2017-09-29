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Новости Сирии
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Общество
Министр экономического развития РФ прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа»
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    Министр экономического развития РФ прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа»

    8:08  29 Сентября 2017
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    Министр экономического развития РФ прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа»

    Ставрополь, 29 сентября. Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал ситуацию с авиакомпанией «ВИМ-Авиа». 

    По словам Орешкина, низкий уровень инфляции стал причиной ухудшения финансового положения компании-перевозчика, сообщает ТАСС. Свое мнение о ситуации министр экономического развития России высказал в кулуарах Восьмого российско-азербайджанского межрегионального форума.

    Максим Орешкин пояснил, что, когда компания привлекает деньги населения на длительный срок, продает заранее билеты, она аккумулирует финансовые ресурсы. В условиях низкой инфляции перевозчики могут зарабатывать на этом гораздо меньше денег. Это приводит «к ухудшению финансовой модели, ухудшению финансового состояния».

    Министр экономического развития РФ прокомментировал ситуацию с «ВИМ-Авиа»

    Ранее сообщалось, что Ростуризм назвал число клиентов «ВИМ-Авиа», остающихся за границей.

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    Автор: Алексей Громов
    #орешкин #вим авиа
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