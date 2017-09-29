Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут наказать исключением из реестра

В Избранное

Москва, 29 сентября. Мединский пригрозил санкциями туроператорам, отправляющим клиентов за рубеж без обратных билетов.

Министр культуры России Владимир Мединский обратился к Ростуризму с требованием принять меры по отправке туроператорами клиентов за рубеж без обратных билетов в нарушение федерального закона, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Ситуация с «ВИМ-Авиа» показала, что недобросовестные операторы продолжают подобную практику. На совещании в ведомстве Мединский отметил, что туристы, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-авиа», не имели обратных билетов.

Мединский также напомнил, что отправка туристов без обратных билетов это нарушение федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года. Министр потребовал от Ростуризма «занять более жесткую позицию» и немедленно предупредить туроператоров о том, что подобные ситуации будут основанием для рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров. Фактически это означает уход с рынка, так как компании, не включенные в данный реестр, не могут осуществлять профессиональную туристскую деятельность.

Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко встал на защиту туроператоров. По его словам, в случае с «ВИМ-авиа» операторы оплатили билеты, но их не выдала авиакомпания. Чтобы операторы могли следовать закону, Росавиация должна навести порядок в турбизнесе, считает он.

В четверг В.Мединский направил на имя главы Росавиации Александра Нерадько письмо с требованием об исполнении постановления 2014 года и принятии незамедлительных организационно-управленческих решений для немедленного пресечения нарушений закона.