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Россия
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Общество
Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут наказать исключением из реестра
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    Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут наказать исключением из реестра

    8:04  29 Сентября 2017
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    Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут наказать исключением из реестра

    Москва, 29 сентября. Мединский пригрозил санкциями туроператорам, отправляющим клиентов за рубеж без обратных билетов.

    Министр культуры России Владимир Мединский обратился к Ростуризму с требованием принять меры по отправке туроператорами клиентов за рубеж без обратных билетов в нарушение федерального закона, сообщает пресс-служба Минкультуры. 

    Ситуация с «ВИМ-Авиа» показала, что недобросовестные операторы продолжают подобную практику. На совещании в ведомстве Мединский отметил, что туристы, которые не смогли вернуться в Россию из-за проблем с «ВИМ-авиа», не имели обратных билетов.

    Мединский также напомнил, что отправка туристов без обратных билетов это нарушение федерального закона и постановления правительства от 22 сентября 2014 года. Министр потребовал от Ростуризма «занять более жесткую позицию» и немедленно предупредить туроператоров о том, что подобные ситуации будут основанием для рассмотрения вопроса об исключении из реестра туроператоров. Фактически это означает уход с рынка, так как компании, не включенные в данный реестр, не могут осуществлять профессиональную туристскую деятельность.

    Глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко встал на защиту туроператоров. По его словам, в случае с «ВИМ-авиа» операторы оплатили билеты, но их не выдала авиакомпания. Чтобы операторы могли следовать закону, Росавиация должна навести порядок в турбизнесе, считает он.

    В четверг В.Мединский направил на имя главы Росавиации Александра Нерадько письмо с требованием об исполнении постановления 2014 года и принятии незамедлительных организационно-управленческих решений для немедленного пресечения нарушений закона.

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    Автор: Алексей Громов
    #мединский #ростуризм #росавиация #туризм #вим-авиа
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