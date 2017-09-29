Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Новости Сирии
Мать погибшего в Сирии стрингера: погиб, донося правду
Происшествия
Начальник МВД Камчатки задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Начальник МВД Камчатки задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

    8:05  29 Сентября 2017
    31

    Начальник МВД Камчатки задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

    Петропавловск-Камчатский, 29 сентября. Начальник УМВД РФ по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

    В сообщении отмечается, что Сидоренко задержали сотрудники ГСУ СК России. Следователи планируют добиваться его заключения под стражу.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что начальник УМВД РФ по Камчатскому краю может быть причастен к махинациям при строительстве в Халактырском аэропорту  ведомственной вертолетной площадки. Сидоренко задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского, откуда он в сопровождении следователей направился в Хабаровск, сообщает Газета.ru.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Виталий Малясев
    #мвд #задержание #ск рф #камчатка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 104627

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29553

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43306

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        23789

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9058
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        Путин: Зоны деэскалации стали прологом для прекращения войны в Сирии

        22:47   28 Сентября 2017
        9924
        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        Последствия взрыва в Калиновке: минус $800 млн и дефицит боеприпасов

        19:24   28 Сентября 2017
        21156
        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        Путин прибыл в Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом Сирию

        18:55   28 Сентября 2017
        12077
        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        Операция ВКС РФ против ИГ в Сирии: эксперты об итогах работы российской авиации в САР

        17:51   28 Сентября 2017
        7779