Начальник МВД Камчатки задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

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Петропавловск-Камчатский, 29 сентября. Начальник УМВД РФ по Камчатскому краю Александр Сидоренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В сообщении отмечается, что Сидоренко задержали сотрудники ГСУ СК России. Следователи планируют добиваться его заключения под стражу.

Напомним, ранее появилась информация о том, что начальник УМВД РФ по Камчатскому краю может быть причастен к махинациям при строительстве в Халактырском аэропорту ведомственной вертолетной площадки. Сидоренко задержали в аэропорту Петропавловска-Камчатского, откуда он в сопровождении следователей направился в Хабаровск, сообщает Газета.ru.