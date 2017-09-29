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Новости Сирии
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Россия
Стали известны российские губернаторы, которым предстоит скорая отставка
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    Стали известны российские губернаторы, которым предстоит скорая отставка

    7:13  29 Сентября 2017
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    Стали известны российские губернаторы, которым предстоит скорая отставка

    Москва, 29 сентября. Политики назвали губернаторов российских регионов, которые в скором времени могут уйти в отставку.

    Как следует из доклада холдинга «Минченко Консалтинг» «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», скорая отставка грозит руководителям Мурманской, Новосибирской, Владимирской, Омской и Ивановской областей. Также ее прогнозируют для глав Северной Осетии, Приморского края, Алтая, Алтайского края, Калмыкии. По мнению специалистов, свой пост оставит и губернатор Санкт-Петербурга.

    Отмечается, что рейтинг устойчивости руководителей регионов был создан на основе оценки из девяти критериев. Среди критериев специалисты выделили поддержку губернаторов Кремлем, наличие в субъекте крупных проектов, экономическую привлекательность региона, нескорый срок окончания полномочий губернаторов. Также оценивался узнаваемый имидж и качество политического управления.

    Стали известны российские губернаторы, которым предстоит скорая отставка

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    Автор: Алия Садыкова
    #губернатор
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