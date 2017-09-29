За хранение полсотни патронов и полкило пороха житель Приморья пойдет под суд

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Владивосток, 29 сентября. Полицейские изъяли почти полсотни патронов и полкило пороха у жителя Приморского края. Об этом со ссылкой на сотрудников ОМВД Пожарского района Приморского края сообщают местные СМИ.

Дымный порох массой 467 граммов и 48 патронов для нарезного огнестрельного оружия нашли в гараже 44-летнего жителя Пожарского района. Полицейским он сообщил, что получил гараж с боеприпасами в наследство, но, обнаружив патроны и порох, решил не сдавать находку в полицию.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и 100 тысяч рублей штрафа.

Напомним, ранее в Воронеже был задержан подозреваемый в убийстве собственного сына и его жены местный житель. Мужчину обвиняют в двойном убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Газета.ru.