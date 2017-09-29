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Происшествия
За хранение полсотни патронов и полкило пороха житель Приморья пойдет под суд
Происшествия
За хранение полсотни патронов и полкило пороха житель Приморья пойдет под суд
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    За хранение полсотни патронов и полкило пороха житель Приморья пойдет под суд

    7:07  29 Сентября 2017
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    За хранение полсотни патронов и полкило пороха житель Приморья пойдет под суд

    Владивосток, 29 сентября. Полицейские изъяли почти полсотни патронов и полкило пороха у жителя Приморского края. Об этом со ссылкой на сотрудников ОМВД Пожарского района Приморского края сообщают местные СМИ.

    Дымный порох массой 467 граммов и 48 патронов для нарезного огнестрельного оружия нашли в гараже 44-летнего жителя Пожарского района. Полицейским он сообщил, что получил гараж с боеприпасами в наследство, но, обнаружив патроны и порох, решил не сдавать находку в полицию.

    Против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и 100 тысяч рублей штрафа.

    Напомним, ранее в Воронеже был задержан подозреваемый в убийстве собственного сына и его жены местный житель. Мужчину обвиняют в двойном убийстве, покушении на убийство и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #приморье #оружие #боеприпасы #взрывчатка
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