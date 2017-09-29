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Фильм ужасов «Оно» стал самым кассовым хоррором за всю историю кино
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    Фильм ужасов «Оно» стал самым кассовым хоррором за всю историю кино

    6:55  29 Сентября 2017
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    Кадр из фильма «Оно»

    Москва, 29 сентября. Фильм ужасов «Оно» смог войти в историю кинематографа, собрав больше $500 млн. Экранизация романа Стивена Кинга продолжает лидировать в прокате.

    Страшная история про злого клоуна, который терроризирует детей, обогнала предыдущего лидера в жанре ужасов фильм «Изгоняющий дьявола», сообщает издание Variety. По словам главы маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл, пересечение отметки в 500 миллионов долларов — это ожидаемо для хорошего блокбастера. Но для фильмов ужасов подобные сборы — большая редкость. Создатели хоррора «Оно» гордятся этим фактом.

    По мнению продюсеров, режиссёры и актёры сделали намного больше, чем кассовый успех. Съёмочная группа смогла создать ленту, которая затронула зрителей по всему миру.

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    Автор: Алексей Громов
    #кино #кинг #оно
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