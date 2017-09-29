В Ташкенте задержали главного криминального авторитета

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Ташкент, 29 сентября. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в столице страны главного криминального авторитета города 33-летнего Аббосхона Ходжаева.

Как пишут местные СМИ, ссылаясь на следователей, Ходжаев претендовал на должность так называемого «смотрящего» в Ташкенте. Он намеревался установить свою криминальную власть в республике. Вопрос решался во время встречи уголовных авторитетов в ночном клубе «Бренд» 16 сентября.

Помимо этого, Ходжаев организовал преступную группу. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье 273 части 5 УК РУз (Незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах).