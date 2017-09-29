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В Ташкенте задержали главного криминального авторитета
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    В Ташкенте задержали главного криминального авторитета

    6:40  29 Сентября 2017
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    В Ташкенте задержали главного криминального авторитета

    Ташкент, 29 сентября. Правоохранительные органы Узбекистана задержали в столице страны главного криминального авторитета города 33-летнего Аббосхона Ходжаева.

    Как пишут местные СМИ, ссылаясь на следователей, Ходжаев претендовал на должность так называемого «смотрящего» в Ташкенте. Он намеревался установить свою криминальную власть в республике. Вопрос решался во время встречи уголовных авторитетов в ночном клубе «Бренд» 16 сентября.

    Помимо этого, Ходжаев организовал преступную группу. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье 273 части 5 УК РУз (Незаконная продажа наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах).

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    Автор: Алия Садыкова
    #ташкент
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