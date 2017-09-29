Симоньян назвала «чудовищной» обнародованную Twitter информацию

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Москва, 29 сентября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала выступление представителей руководства Twitter в сенате США, в ходе которого были озвучены данные об активности издания в сервисе. Комментарий Симоньян дала РИА Новости.

Представители Twitter выступая по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы в 2016 году в США заявили, что в прошлом году издание «потратило 274 тысячи долларов на американском рынке рекламы».

В ответ Симоньян назвала озвученную представителями компании цифру «чудовищной информацией» и заявила, что возглавляемое ею издание действительно тратит деньги на рекламные компании. Но так поступают все мировые медиа.

«Кстати, такие же кампании в русском сегменте Twitter ведут американские СМИ. Очень интересно узнать, сколько они на это тратят, кого таргетируют и с какой целью», — поинтересовалась Симоньян.

Напомним, ранее сайт RT сообщил, что 1 ноября представители Twitter, Google и Facebook дадут комитету по разведке США показания по делу о «российском вмешательстве» в выборы.