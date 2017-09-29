Большой десантный корабль ВМФ России «Азов» вернулся из Сирии

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Москва, 29 сентября. Большой десантный корабль ВМФ России «Азов» вернулся из похода в Сирию. В четверг судно вошло в акваторию Черного моря.

Информацию об этом сообщили местные СМИ. Известно, что в сентябре помимо «Азова» через Черноморские проливы в Средиземноморье проходили также большие десантные корабли «Ямал» и «Цезарь Куников». Они шли в сирийский порт Тартус, где расположена база ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, что 25 сентября, пройдя Гибралтарский пролив, в Средиземное море также вошел БДК Северного флота «Александр Отраковский».